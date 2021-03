Pizzaiolo é morto com duas facadas após discussão em praça no Japiim

A vítima foi atingida com duas facadas, sendo uma no tórax e uma nas costas | Foto: Divulgação

Manaus - O pizzaiolo Thiago Ferreira Reis, de 33 anos, foi morto a facadas na madrugada desta quarta-feira (17), por volta das 00h30, na avenida Rodrigo Otávio, no bairro Japiim, na Zona Sul de Manaus.

De acordo com informações de testemunhas repassadas aos policiais da 3° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima estava consumindo bebidas alcoólicas com amigos, quando se desentendeu com um homem e os dois acabaram travando luta corporal.

A vítima foi atingida com duas facadas, sendo uma no tórax e uma nas costas. O suspeito, ainda não identificado, fugiu após o crime.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para prestar socorro à vítima, mas apenas constatou a morte dela. A área foi isolada pela Polícia Militar que acionou os demais órgãos competentes.

O corpo de Thiago foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e deve passar por exame necroscópico antes de ser liberado para os familiares.

O caso deve investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

