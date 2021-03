Em Coari, 'Preto' é preso com drogas e mais de R$ 5 mil

Além das drogas, o homem foi preso com mais de R$5 mil em dinheiro | Foto: Divulgação

COARI (AM) - Após denúncias anônimas, José Carlos Silva Maciel, de 40 anos, conhecido como "Preto", foi preso com drogas e mais de R$ 5 mil. A prisão aconteceu na tarde de terça-feira (16), por volta das 17h, no bairro Liberdade, em Coari (município distante 369 quilômetros de Manaus).

Conforme a Polícia Militar, a ação começou após denúncia anônima informando que um mototaxista havia deixado drogas em uma casa na rua Campos Oliveira. Assim que José percebeu a presença dos policiais tentou fugir e jogar as drogas pela janela, mas foi flagrado e detido.

Com ele, os policiais apreenderam 130 gramas de cocaína em pó, 225 gramas de cocaína em pedra, duas balanças de precisão, dois aparelhos celulares e quantia de R$ 5.137.

O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari, onde foram adotados os procedimentos cabíveis

