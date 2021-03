Em menos de 12h, duas casas são invadidas e roubadas em Manaus

Os crimes foram registrados nos bairros Da Paz e Tancredo Neves (imagem ilustrativa) | Foto: Reprodução/Internet

MANAUS - Em menos de 12 horas, pelo menos, duas famílias sofreram nas mãos de criminosos durante assaltos a residências na capital amazonense. Os crimes foram registrados nos bairros Da Paz e no Tancredo Neves, zonas Centro-Oeste e Leste da cidade, respectivamente.

O primeiro roubo aconteceu por volta das 20h, quando dois bandidos armados invadiram um imóvel na rua Advento, bairro Da Paz. Na ocasião, os suspeitos fugiram do local levando uma TV de 32 polegadas, dois aparelhos celulares e R$ 300, em dinheiro.

Já durante a madrugada, outra família teve a casa invadida por um bandido, que também estava armado, na rua Rio Napo, bairro Tancredo Neves. O criminoso roubou uma TV de 42 polegadas e um celular. Ele fugiu em uma moto, onde o comparsa o agudava. Entretanto, neste caso, um dos suspeitos já foi preso pela 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

As duas ocorrências estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

Outro caso

Ao longo dos último dois dias, a polícia prendeu uma quadrilha suspeita de ter assaltado violentamente uma família, no último domingo (14), no bairro Cidade Nova , zona Norte de Manaus. Os bandidos teriam invadido a residência, no momento em que as vítimas estavam almoçando.

