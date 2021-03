Criminosos assaltam pizzaria no bairro Colônia Terra Nova

Bandidos estavam armadados | Foto: Reprodução/Internet

MANAUS - Dois homens assaltaram na madrugada desta quarta-feira (17), por volta de 1h, uma pizzaria localizada na avenida Cristã, do bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com policiais da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), as vítimas relataram que os suspeitos estavam com uma arma de fogo e renderam funcionários do local.

Na ação criminosa foi roubado R$ 300 do caixa do estabelecimento, aparelhos celulares e a motocicleta do entregador de modelo Yamaha XTZ 125, de cor azul.

Os suspeitos fugiram em um veículo modelo Chevrolet Ônix, de cor branca, que estava parado na rua lateral ao local do crime. A motocicleta foi abandonada instantes depois no bairro Monte das Oliveiras, naquela mesma zona.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

