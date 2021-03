Adolescente é baleada durante tentativa de assalto no Valparaíso

A vítima relatou que foi surpreendida por um suspeito em uma motocicleta de cor amarela, de modelo desconhecido | Foto: (Divulgação)

Manaus - Uma adolescente de 14 anos foi baleada na tarde desta quarta-feira (17), durante uma tentativa de assalto ocorrida na rua Acerpão, da comunidade Valparaíso, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima deu entrada às 15h28 no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, também naquela zona. Ela foi atingida com um tiro na perna esquerda.

Aos policiais, ela relatou que foi surpreendida por um suspeito em uma motocicleta de cor amarela, de modelo desconhecido. Ele apontou a arma de fogo e ordenou que ela entregasse o aparelho celular.

Durante a ação policial, o suspeito acabou atirando na perna da vítima e fugiu sem conseguir levar pertences da adolescente.

Apesar de ter sido atingida, a vítima está em estado estável. Ela foi orientada a formalizar o Boletim de Ocorrência para que o caso seja investigado pela Polícia Civil.

