Casal é preso transportando mais de 4 kg de drogas no Amazonas

Borba - O casal Otávio H. D. S. C, de 24 anos e Yandra L. R. S., de 19 anos, foi preso na noite de terça-feira (16), no momento em que transportava drogas em uma embarcação que saiu de Manaus com destino ao município de Manicoré. A prisão ocorreu no momento em que eles passaram pela cidade de Borba.

De acordo com a equipe da 9° Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), a ação iniciou após denúncias anônimas relatando que o casal estava transportando drogas na embarcação.

Na abordagem realizada em um porto de Borba, os suspeitos foram flagrados dentro de um camarote transportando mais de 4 kg de maconha do tipo skunk, além de munições calibre 380, aparelhos celulares, eletrônicos, R$ 6.634,00 e material para embalo de drogas.

O caso foi encaminhado à 74° Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

