Autônomo é assassinado e esposa é baleada durante ataque no Centro

Manaus - O autônomo Thiago Salvador Reis, de 27 anos foi morto com seis tiros na tarde desta quarta-feira (17), após um ataque ocorrido na rua Floriano Peixoto, esquina com rua Marechal Deodoro, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus. A esposa dele, uma mulher de 22 anos acabou sendo baleada na ação criminosa.

Conforme os policiais da 24° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima estava em via pública quando foi surpreendida por uma dupla em uma motocicleta armada. O garupa desceu e efetuou vários disparos.

Thiago foi atingido com seis tiros que atingiram tórax, abdômen e braços. A esposa dela foi atingida nos braços. Os suspeitos fugiram após o crime.

O homem ainda foi socorrido e encaminhado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da Zona Sul, mas não resistiu aos ferimentos. A esposa dele inicialmente foi levada ao SPA do bairro São Raimundo, na Zona Oeste, mas acabou sendo transferida para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto na Zona Centro-Sul de Manaus.

O corpo de Thiago foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). A motivação do crime ainda é desconhecida.

