Jovem é executado com dois tiros dentro de quadra na Compensa

A motivação do crime ainda é desconhecida | Foto: Bianca Ribeiro

Manaus - Gabriel Sales Cardoso, de 18 anos, foi executado na noite desta quarta-feira (17), por volta das 18h30, dentro de uma quadra localizada na rua Dom Pedro, do bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus. Ele estava andando de bicicleta quando foi morto.

Testemunhas relataram que um criminoso chegou a pé e efetuou os disparos. Gabriel foi atingido com dois tiros, sendo um na cabeça e um nas costelas. Todos os disparos foram efetuados pelas costas da vítima.

O delegado Daniel Vezani, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) , contou que os familiares de Gabriel informaram que o jovem não tinha antecedentes criminais e trabalhava com o tio. A ocupação dele não foi informada.

"A família contou que Gabriel não recebia qualquer ameaça, não tinha antecedentes e estava feliz com a família. A nossa equipe agora irá atuar para identificar as circunstâncias do crime", destacou a autoridade policial.

O corpo do jovem foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e posteriormente será liberado para os familiares. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil .

Leia Mais

Homem é assassinado a tiros na Feira da Manaus Moderna

Homem é executado e criança leva bala perdida no peito na Compensa