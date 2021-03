Vídeo: Criminosos roubam entregador e clientes no conjunto Galiléia

O caso será investigado pela Polícia Civil | Foto: Divulgação

Manaus - Um entregador de comida e clientes que receberiam o pedido no conjunto Galiléia, na Zona Norte de Manaus, foram surpreendidos na noite desta quarta-feira (17), por uma dupla armada que chegou em uma motocicleta para cometer um assalto . Além de roubar um aparelho celular de um dos clientes, os criminosos ainda levaram a motocicleta utilizada pelo entregador para trabalho. O caso ocorreu às 19h49 e foi registrado por câmeras de segurança.

Nas imagens é possível visualizar o momento em que três moradores recebem o pedido do entregador. Eles aguardam para efetuar o pagamento e são surpreendidos pela dupla que chegou em uma motocicleta. O garupa salta da moto e armado vai em direção dos moradores. O entregador ao perceber a ação criminosa sai correndo com a caixa de entrega nas costas em direção a uma rua próxima. Ele abandona a motocicleta que estava ainda com a chave na ignição.

Os moradores correm para dentro de uma casa, mas o criminoso ainda consegue subtrair um aparelho celular. O suspeito chega a subir na moto do comparsa, anda alguns metros mas acaba retornando e rouba a motocicleta do entregador. A dupla foge nas duas motocicletas.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil do Amazonas . Denúncias sobre o paradeiro dos suspeitos podem ser feitas aos números 181 e 190 da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

