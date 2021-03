Policial que avisou facção sobre operação contra o tráfico é preso

De acordo com a PM, um dos suspeitos de tráfico comprovou o envio de mensagem pelo policial | Foto: (Divulgação)

Um soldado da Polícia Militar suspeito de avisar integrantes de uma facção criminosa sobre uma operação contra o tráfico de drogas em Confresa, no Mato Grosso, foi preso.

Vanderlei Moreira Xavier, de 34 anos, estava em serviço e teria repassado informações aos criminosos sobre a ação policial no município. A prisão ocorreu no último sábado (13).

De acordo com a PM, um dos suspeitos de tráfico comprovou o envio de mensagem pelo policial, por meio do WhatsApp, ao celular de um dos integrantes da organização criminosa informando sobre a ação policial com identificação e abordagem dos suspeitos por tráfico de droga.

Segundo a PM, o policial foi preso na casa dele e foi autuado em flagrante. O soldado está preso em unidade da PM em Vila Rica, sede do 10º Comando Regional.

O celular dele está apreendido para ser periciado.

“O comando do 10º CR em Vila Rica e Corregedoria Geral, com sede em Cuiabá, têm ciência e acompanham o procedimento instaurado pelo comando da unidade em Confresa para apurar a conduta do policial”, disse a PM por meio de nota.

*Com informações do G1

