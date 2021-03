Homem é preso após tentar matar o próprio irmão a facadas em Manaus

O caso foi denunciado no 18° DIP | Foto: Divulgação

MANAUS - Ailton D. S. F., de 38 anos, foi preso na manhã de quarta-feira (17), na Zona Norte de Manaus, em cumprimento a mandado de prisão por tentativa de homicídio. Ele tentou matar o próprio irmão a facadas após um desentendimento familiar ocorrido no dia 6 deste mês.

De acordo com o delegado Ricardo Cunha, titular do 18° Distrito Integrado de Polícia (DIP), a prisão ocorreu por volta das 10h, na casa do suspeito localizada na rua Apocalipse, no bairro Novo Israel, na Zona Norte. O crime ocorreu no mesmo local, quando o suspeito desferiu duas facadas no abdômen do irmão após uma discussão.

A motivação, segundo delegado, é o fato do suspeito ter pegado o cartão de crédito do pai sem autorização para comprar bebidas alcoólicas. A vítima não gostou da ação criminosa e foi questionar o irmão, quando foi atingido pelas perfurações.

Após o crime, a vítima foi socorrida e levada para um hospital onde permanece internada.

O caso foi denunciado no 18° DIP e o suspeito teve mandado de prisão expedido pela Justiça. Ele foi encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde irá responder ao processo criminal.

Veja a entrevista com o delegado

Leia mais

Homem leva 3 tiros durante ataque em campo de futebol em Manaus

Vídeo: Criminosos roubam entregador e clientes no conjunto Galiléia