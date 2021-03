Fotos em celular levam polícia a apreender 25 kg de maconha em Manaus

Caso foi apresentado no 1° Distrito Integrado de Polícia | Foto: Divulgação

MANAUS - Dois homens, de 28 e 36 anos foram presos no final da noite de quarta-feira (17), por volta das 23h45, com 25 quilos de maconha do tipo skunk. A ação iniciou na avenida Santos Dumont, no bairro Tarumã, na Zona Oeste e terminou na Zona Sul de Manaus.



De acordo com os policiais da Força Tática, a equipe estava em uma operação conjunta com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), quando um veículo modelo Chevrolet Prisma Azul tentou furar o bloqueio.

A dupla foi contida e durante buscas nada de ilícito encontrado no interior do veículo. No entanto, em um aparelho celular que estava com os suspeitos foram encontradas fotos de drogas.

Os suspeitos foram questionados sobre a presença de drogas e confessaram que guardavam 25 kg de maconha do tipo skunk em uma residência na Zona Sul de Manaus.

A equipe foi até o local e apreendeu a droga, além de dois aparelhos celulares e o veículo.

O caso foi apresentado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.