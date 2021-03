Mãe flagra marido estuprando a própria filha de 12 anos em Manaus

MANAUS - Um homem de 34 anos foi preso em flagrante na tarde desta quinta-feira (18), após ser flagrado pela própria esposa no momento em que estuprava a própria enteada, uma adolescente de 12 anos. O caso ocorreu durante a manhã no bairro Novo Israel, Zona Norte de Manaus. Suspeito afirma ser "perseguido" pela menina.



De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), a mãe da menina levantou por volta das 5h e ao sentir falta do marido saiu procurando ele pela casa. Ela flagrou a menina sendo estuprada no corredor e disse ao suspeito que iria denunciá-lo à polícia.

O homem acabou fugindo e a mãe acionou policiais militares e a equipe da Depca. Policiais civis monitoraram o entorno da residência e prenderam o suspeito por volta de 12h, quando ele retornou para buscar pertences pessoais.

"O homem foi autuado em flagrante e confessou o crime. No entanto, ele culpa a menina dizendo que ela o perseguia. Depois da prisão isso ocorre com muitos estupradores que falam que a vítima é a culpada. A mãe apesar de estar abalada emocionalmente fez a coisa certa. É a primeira vez que ela percebeu, pois a adolescente nunca relatou nada", explicou Coelho.

Medo das ameaças

A delegada informou ainda que a menina disse em depoimento que o abuso sexual já ocorreu uma outra vez, mas que não contou por ter medo de apanhar e por ser ameaçada pelo padrasto.

O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e deve responder pelo crime de estupro de vulnerável. Ele deve passar por audiência de custódia e irá ficar à disposição da Justiça. A menina está recebendo acompanhamento psicossocial.

