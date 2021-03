Homem é assassinado a facadas em ramal no Iranduba

A autoridade informou ainda que a vítima é de Iranduba, mas não era conhecida na área do ramal | Foto: (Divulgação)

Iranduba - O corpo de Joelson Barros Passos, de 31 anos, foi encontrado na tarde desta quinta-feira (18), às margens da estrada no Ramal do Janauary, no município de Iranduba (distante 27 quilômetros da capital). Ele foi vítima de golpes de arma branca.

De acordo com o delegado de Polícia Civil Orlando Amaral que atendeu a ocorrência, possivelmente o crime ocorreu durante a madrugada e foram os próprios moradores que encontraram e acionaram a polícia.

A autoridade informou ainda que a vítima é de Iranduba, mas não era conhecida na área do ramal. A esposa da vítima esteve no local de encontro de cadáver e foi orientada a comparecer à 31° Delegacia Interativa de Polícia (DIP) para prestar depoimento.

A motivação e circunstâncias do crime ainda são desconhecidas. O cadáver foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por exame necroscópico.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

