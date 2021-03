Motorista de ônibus é esfaqueado no rosto durante assalto em Manaus

O caso foi atendido pela equipe da 18ª Companhia Interativa Comunitária | Foto: Divulgação

MANAUS - Após dois criminosos anunciarem um assalto na noite de segunda-feira (22), a um ônibus da linha 500 do transporte coletivo urbano, o motorista acabou sendo esfaqueado no rosto e colidiu com o veículo contra o muro de uma escola municipal. O caso ocorreu na Alameda Rio Negro, do bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte de Manaus.

O caso foi atendido pela equipe da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Testemunhas informaram que a dupla estava com uma faca e exigiu que os passageiros entregassem aparelhos celulares e pertences pessoais.

Um dos suspeitos esfaqueou o motorista no rosto, abaixo do olho, quando a vítima perdeu o controle do coletivo e colidiu no muro da escola.

Os suspeitos fugiram com apoio de um comparsa em uma motocicleta e a vítima foi socorrida pela população e levada ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do conjunto Galiléia. Após receber atendimento médico, ele foi liberado.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

