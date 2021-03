Integrante do tráfico fazia rituais para polícia não localizá-lo

MANAUS - Cinco integrantes de um grupo criminoso, incluindo um "Pai de Santo" que atuavam no tráfico de drogas, foram presos na manhã desta sexta-feira (26), durante operação policial deflagrada no conjunto Boas Novas e Educandos, nas Zonas Norte e Sul de Manaus. Um adolescente foi apreendido com eles, além de drogas e arma de fogo.

De acordo com a equipe do 23° Distrito Integrado de Polícia (DIP), os suspeitos atuam fornecendo drogas em pontos de vendas no bairro Parque Dez de Novembro, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Durante as diligências, foram apreendidas drogas que estavam escondidas em um piso falso e uma pistola com numeração suprimida.

No entanto, o que surpreendeu as equipes policiais foram anotações encontradas com o suspeito que se intitula "Pai de Santo", com rituais de descarrego para afastar policiais.

Os suspeitos receberam voz de prisão e foram apresentados com o material apreendido no 23° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Já o adolescente foi encaminhado à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

