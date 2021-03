Bares no Aleixo são flagrados com aglomerações e descumprindo decreto

Ação de fiscalização foi deflagrada pela CIF | Foto: Divulgação/ SSP

Manaus - Dois bares localizados na avenida Via Láctea, no conjunto Morada do Sol, no bairro Aleixo, na Zona Centro-Sul, foram fechados na noite desta sexta-feira (26), durante ação da Central Integrada de Fiscalização (CIF), coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP).

Conforme informações preliminares repassadas pela assessoria de imprensa do órgão, um dois locais foi interditado por aglomeração, por passar do horário permitido e não cumprir medidas sanitárias.

Já o outro bar foi autuado pelo Procon e Visa Manaus também por descumprimento do decreto. Mais detalhes da operação deverão ser repassados no sábado (27), pelas equipes.

A CIF continua atuando na capital para assegurar o cumprimento das medidas contra a Covid-19.



Veja vídeos da ação:

SSP-AM interditou o local | Autor: Divulgação/SSP

A CIF atua para dar cumprimento ao decreto | Autor: Divulgação

