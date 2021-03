Vídeo: carro pega fogo e fica destruído na avenida Umberto Calderaro

Segundo a polícia, o incêndio teria ocorrido após uma pane no motor | Foto: Reprodução/CBAM

MANAUS – Um carro, modelo Fiat Strada, pegou fogo na tarde desta segunda-feira (29), na avenida Umberto Caldeiraro, zona Centro-Sul da capital. Segundo as autoridades, ninguém ficou ferido.

Era por volta das 16h30, quando o condutor do veículo trafegava pela via, próximo ao Fórum Henoch Reis. Na ocasião, o motor sofreu uma pane, e rapidamente ocorreu um superaquecimento, ocasionando o incêndio do veículo.

O fogo deixou o carro completamente destruído. Uma viatura dos bombeiros precisou ser acionada para controlar o incêndio. Apesar do susto, todos os ocupantes do veículo conseguiram sair a tempo, e ninguém ficou ferido. O caso deverá ser registrado na Polícia Civil.

Assista o momento do incêndio:

| Autor: Reprodução/Trânsito Manaus

Outro incêndio

No dia 20 de março, uma mulher de 62 anos sofreu queimaduras após uma panela de pressão explodir e causar um incêndio em um apartamento localizado na rua Vidal de Mendonça, bairro Tarumã-Açu, Zona Oeste de Manaus, neste sábado (20).

Leia mais

Ataques de arraias podem aumentar com a reabertura da Ponta Negra

Escondidas em extintores, 120 quilos de drogas são apreendidas no AM