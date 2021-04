Em Manaus, amigos protestam e pedem justiça por morte de jovem Endrio

O jovem foi morto durante uma ação da Rocam na comunidade | Foto: Reprodução

MANAUS - Amigos e conhecidos de Endrio de Souza Silva , de 20 anos, realizaram uma manifestação, na tarde desta terça-feira (31), exigindo justiça pela morte do jovem, que foi baleado durante uma ação da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) , na noite desta segunda (30), no bairro da União, zona Centro-Sul de Manaus.

Com um cartaz estampado "Justiça por Endrio, motoboy não é bandido", os manifestantes se reuniram e bloquearam um trecho da rua 51, próximo ao local onde o jovem está sendo velado. Apesar do caráter pacífico do protesto, um manifestante ateou fogo em um carro de passeio.

Ao Em Tempo , o irmão da vítima, Andrio Silva, esclareceu que a família aceita o apoio de todas as pessoas da comunidade, mas que repudia manifestações que envolvam depredações. "Uma pessoa com o perfil emocional de meu irmão é seguramente contra violência, pois assim era Endrio: tinha pavor à violência", disse o irmão da vítima.

Entenda o caso

Endrio de Souza Silva, de 20 anos, foi morto a tiros durante uma abordagem da Rocam, em Manaus. A intervenção policial ocorreu na noite de terça-feira (30), na rua 2 de Agosto, na comunidade da União, na Zona Centro-Sul.

No momento em que aguardava a liberação do corpo de Endrio, no Instituto Médico Legal (IML), a família conversou com a equipe do portal Em Tempo e apontou que a morte do jovem ocorreu devido um erro policial.

A avó de Endrio, Leônia Varella, se demonstrou inconformada de não poder ver o neto realizar sonhos.

"É tão difícil passar por isso, mas só peço que olhem com mais carinho para nossa família. Se tivessem abordado meu neto e visto que ele era um trabalhador com as mochilas nas costas, isso não tinha acontecido. Ele estava até com a camisa do lanche e foi morto. Nos mataram junto com ele, frustraram os sonhos dele", disse a aposentada completamente abalada emocionalmente.

O que diz a SSP

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) informou que conforme o relatório de ocorrências, a equipe policial estava pela área da comunidade da União quando foram parados por um motorista de aplicativo informando que havia acabado de ser vítima de uma tentativa de roubo.

Depois disso, as equipes localizaram dois homens, em uma motocicleta, apontados como suspeitos do crime. A viatura foi recebida a tiros e se defendeu. Um dos homens que estava na moto conseguiu fugir. O outro foi baleado, conduzido ao HPS 28 de agosto, onde acabou morrendo.

Ainda conforme a nota da SSP-AM, o motorista que sofreu a tentativa de roubo compareceu ao 1º DIP, onde o caso foi registrado, para dar seu testemunho sobre os fatos. Um revólver calibre 32 foi apreendido, juntamente com porções de entorpecentes.

A Corregedoria Geral do Sistema de Segurança informa que, como é padrão em todos os casos de intervenção policial, uma sindicância é instaurada paralelamente ao inquérito policial para melhor esclarecimento dos fatos.

