Festa clandestina com estrangeiros em barco é desarticulada em Manaus

Pelo menos 70 pessoas estavam aglomeradas na embarcação desde a última sexta-feira (2) | Foto: Divulgação

Manaus - Uma festa clandestina realizada dentro de uma embarcação foi desarticulada pela Polícia Civil do Amazonas na noite desta terça-feira (6), no Rio Negro. Pelo menos 70 pessoas estavam aglomeradas na embarcação desde a última sexta-feira (2).



O diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), Bruno Fraga, explicou que a ação iniciou após denúncia anônima sobre a festa.

"Existe risco de contágio desta doença que vem assolando a população amazonense. Iniciamos as diligências junto com a equipe do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) e o Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera). Flagramos várias pessoas na festa, sem máscaras e consumindo bebidas. Serão conduzidas à Delegacia Geral e será feito o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em relação a todos que estavam praticando essa aglomeração que possibilitava risco de contágio", explicou Fraga.

Conforme o diretor do DPI, boa parte dos frequentadores da festa são estrangeiros. "A festa acontecia desde a sexta-feira (2) e ocorreria até hoje. Eles alegam que fizeram testes de Covid-19, mas não temos provas disso e tudo será esclarecido na delegacia", completou a autoridade.

O diretor do Grupo Fera, delegado Juan Valério informou que as pessoas que estavam na embarcação ainda passaram por comunidades indígenas ribeirinhas que poderiam ter sido contaminadas pelo vírus.

"O Grupo Fera fez a abordagem e subimos no barco ainda em movimento. Fizeram tudo que é contrário as normas para evitar o Covid-19. Essas pessoas tem conhecimento, mas estão aqui. Tudo será devidamente apurado e os responsáveis pela festa já foram identificados. Tudo será devidamente apurado", concluiu o diretor do Fera.

Confira o momento da ação:

| Autor:

Leia Mais:





Jovem é assassinado com facadas no peito no Viver Melhor 2

Após ser confundido com PM, motorista de guincho é morto em Manaus

Suspeitos são capturados com armas e drogas em beco na Compensa