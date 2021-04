Advogado suspeito de tentar matar ex-namorada é preso em Manaus; veja

Suspeito ainda tentou pular o muro da casa da mãe | Foto: Divulgação

MANAUS - O advogado Marcelo Oliveira Gonçalves, de 40 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (8), em cumprimento de mandado de prisão preventiva por tentativa de feminicídio cometida contra a ex-namorada dele. O caso ocorreu dia 21 de março deste ano. O suspeito foi localizado na casa da mãe dele, no conjunto Petros, no bairro Aleixo, na Zona Centro-Sul de Manaus.

A delegada Débora Mafra, titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), explicou que em depoimento a vítima relatou que foi ameaçada pelo advogado e recebeu agressões verbais e físicas, inclusive esganadura.

"Realizamos um exame de corpo de delito que comprovou as agressões. Ela ficou com uma grande marca no pescoço e também com bolsas de sangue nos olhos. Esse foi o segundo Boletim de Ocorrência que ela havia registrado contra ele, pois no primeiro processo a vítima havia desistido. Alertamos para que as mulheres não desistam do processo, se mais vítimas denunciassem, menos feminicídio nós teríamos", explicou a autoridade.

Veja

| Autor:

A titular da DECCM destacou que já foi configurado que o crime ocorreu e que dois laudos comprovaram a agressão. O suspeito chegou a dizer que a própria mulher havia se agredido sozinha.

"A sociedade estava clamando por essa resposta. Tem momento que temos nos cautelar e procurar provas técnicas até conseguir o mandado de prisão. Temos provas que ele furtou o aparelho celular dela, que a sequestrou via telefone e que houve a agressão. Foi uma megaoperação para prender apenas uma pessoa. Mesmo ele tendo pulado o muro da casa da mãe, ele não esperava que já teriam pessoas o aguardando na fuga dele", disse.

Em nome do suspeito já há vários Boletins de Ocorrência. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão no condomínio onde o advogado mora, na avenida Torquato Tapajós, na Zona Norte.

O advogado vai responder pelo crime de tentativa de feminicídio e deve ficar à disposição da Justiça na Central de Recebimento e Triagem (CRT), do sistema prisional do Amazonas.

Outro vídeo

| Autor:

Leia mais

Marido chega do trabalho e acha mulher morta dentro de casa em Manaus

Suspeito de assalto é espancado até a morte no Jorge Teixeira

PF prende suspeito de divulgar pornografia infantil na internet