Em 3 dias, segundo corpo é achado em igarapé no Mutirão; veja vídeo

O corpo do homem estava jogado de bruços no córrego | Foto: Suyanne Lima

MANAUS - Em um intervalo de três dias, um segundo corpo foi encontrado no igarapé, localizado nas proximidades da Feira do Mutirão, no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus. A vítima achada na manhã desta quinta-feira (8) é um homem, ainda não identificado. Na última segunda (5), uma mulher, identificada apenas como Anatambém foi morta na localidade.

O cadáver da última vítima foi visto por volta das 9h30 por pessoas que passaram pelas proximidades e notaram manchas de sangue. O corpo do homem estava jogado de bruços no córrego.

Leia também: Mulher é morta a marteladas e corpo jogado em igarapé no Mutirão; veja

Conforme a perícia, o homem foi morto com cinco tiros | Foto: Suyanne Lima

A equipe da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada e realizou o isolamento da área. As demais equipes competentes já foram acionadas para atender a ocorrência e devido ao local ser de difícil acesso foi necessário a presença dos bombeiros para o resgate do corpo.

Conforme a perícia, o homem foi morto com cinco tiros, sendo quatro nas costas e um no ombro. As autoridades não confirmaram se os crimes possuem ligação. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Veja live no local da ocorrência

Leia mais

Marido chega do trabalho e acha mulher morta dentro de casa em Manaus

Diarista se nega a pagar passagem para bêbada e acaba agredida no T3