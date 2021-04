Perseguição termina com três suspeitos de assalto mortos em Manaus

Carro usado pelos suspeitos | Foto: Divulgação

MANAUS - Três homens ainda não identificados morreram na manhã desta quinta-feira (8), após perseguição e confronto com a polícia no Núcleo 5 do bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. Um quarto suspeito ficou ferido.

Conforme o sargento Salazar, da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os criminosos estavam em um veículo de cor branca quando eles tentaram abordar uma vítima, mas acabaram não conseguindo.

"A vítima conseguiu visualizar a placa do veículo e acionou a polícia. Equipes de várias Cicoms participaram da ação e em determinado momento o quarteto se deparou com uma das viaturas. Demos apoio e houve uma intensa troca de tiros, onde tivemos de revidar. Na fuga, eles ainda jogaram armas pela janela e o carro estava com um adesivo na placa", explicou.

Material apreendido | Foto: Divulgação

Os quatro homens foram socorridos e encaminhados ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, mas três deles não resistiram. O outro permanece internado e deve ser preso após receber alta.

Na ação foram apreendidos um revólver e aparelhos celulares. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.

