Vídeo: Veja momento em que motorista de app é morto no São Francisco

Manaus - A execução do motorista de aplicativo Emanuel Lira Souza , de 29 anos, ocorrida na tarde desta quinta-feira (8), foi flagrada por câmeras de segurança da rua Barroso Rodrigues, no bairro São Francisco, na Zona Sul de Manaus. As imagens mostram que os criminosos são os próprios passageiros que estavam no carro da vítima.

O vídeo mostra o carro da vítima modelo Renault Kwid, de cor cinza, chegando na rua do crime. Um morador da área caminha pelo local, quando os criminosos saem do carro e atiram contra a vítima.

De acordo com o subtenente J. Augustinho, os suspeitos efetuaram pelo menos quatro tiros, sendo um na nuca e quatro no pescoço. O vídeo mostra os criminosos fugindo por uma área de escadão.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). A motivação do crime permanece desconhecida e ninguém foi preso

