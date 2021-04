Criança de 3 anos revela à mãe que irmã de 5 foi estuprada em Manaus

Manaus - Uma criança de 3 anos revelou à mãe na noite de quarta-feira (7) que a irmã de 5 anos foi estuprada por um vizinho. A situação tomou repercussão na noite desta quinta-feira (8), após o suspeito ser capturado e brutalmente espancado pela população na rua Benício Leão, na comunidade Paraíso Verde, na Zona Norte de Manaus.

A mãe das duas crianças, uma mulher de 32 anos, revelou para à imprensa que o suspeito atraiu as duas meninas com pretexto de que iria doar roupas velhas às vítimas. As meninas estavam brincando quando foram chamadas pelo suspeito. Após os atos libidinosos, a filha menor contou tudo que ocorreu à mãe.

"Antes de dormir a minha filha de 3 anos contou que o vizinho tinha apalpado, chupado e beijado a minha filha de 5 anos. Eu perguntei da minha outra filha e ela confirmou o que havia acontecido. A minha filha chorou bastante e eu pedi que ela contasse tudo que ele havia feito. O meu vizinho ainda chegou a mandar uma roupa pelas meninas como se fosse doação para que eu não desconfiasse de nada. De manhã acabei contando para os vizinhos que passaram o dia todo procurando ele", relatou a mulher.

Na noite desta quinta-feira (8), no momento em que o suspeito chegou a comunidade, ele acabou sendo amarrado e espancado próximo a uma área de lixo. Policiais da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionadas para atender a ocorrência.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para socorrer o homem até uma unidade hospitalar. A mãe informou que o caso será registrado na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) que deve investigar o crime.