Suspeitos sofrem acidente durante fuga e acabam presos em Manaus

Manaus - Dois suspeitos que ainda não tiveram os nomes revelados foram presos na tarde desta sexta-feira (9), após uma série de assaltos na Zona Leste de Manaus. Durante a fuga, eles acabaram sofrendo um acidente de trânsito.



Conforme informações de Emerson Silva, de 27 anos, ele foi abordado pela dupla criminosa no bairro São José Operário, na Zona Leste. Os suspeitos estavam em um veículo modelo Chevrolet Celta, de cor prata, e foram muito violentos. Outras vítimas, além dele, também identificaram a dupla.

"Os dois me abordaram quando eu estava chegando em casa, no bairro Jorge Teixeira. Eles foram extremamente violentos e um deles desceu do carro e perguntou se eu preferia levar um tiro de graça na cara ou entregar meu aparelho celular", contou uma mulher que não quis se identificar e que também foi vítima da dupla.

Os suspeitos foram identificados por policiais da 9° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e acabaram presos após a perseguição e o acidente em que colidiram com o veículo.

Com eles foi apreendida uma arma de fogo falsa e aparelhos celulares subtraídos da vítima. A dupla precisou ser encaminhada à uma unidade hospitalar, onde recebeu atendimento médico.

Após receber alta, eles foram apresentados no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Na delegacia, constatou-se que um deles é detento do regime semiaberto e estava utilizando tornozeleira eletrônica.

Os suspeitos devem responder por roubo majorado e irão passar por audiência de custódia, onde irão permanecer à disposição da Justiça.





