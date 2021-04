Homem é preso com armas e mais 6 kg de drogas no Jorge Teixeira

Material apreendido na ação policial | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem que não teve o nome revelado pela polícia foi preso no final da tarde desta sexta-feira (9), em uma quitinete na rua Pau Brasil, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. O suspeito estava com armas de fogo e mais de 6 quilos de drogas, além de dinheiro.

De acordo com a equipe da Força Tática, a ação iniciou após denúncias anônimas informando que na rua Pau Brasil haveria um homem vendendo entorpecentes, a equipe força comando se dirigiu até o local e avistou um homem com as características informadas na denúncia: vestindo camisa azul e calça jeans.

Ao perceber a presença da equipe, o suspeito ainda tentou fugir, mas foi capturado ao entrar em um quarto. Na cintura dele havia um revólver calibre 38 com seis munições intactas. Após ser questionado, ele confessou aos policiais que no outro cômodo da quitinete havia uma carabina calibre 38. Após todas as buscas foram apreendidos 6 kg de oxi, 189 pinos de cocaína e R$ 450 em espécie.

O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Na delegacia foi constatado que ele já tem passagem por tráfico de drogas. Ele deve responder novamente pelo crime e ficará a disposição da Justiça após audiência de custódia.

Leia Mais

Cinco são presos por roubo a residência e tráfico na Zona Oeste

Festa clandestina com estrangeiros em barco é desarticulada em Manaus