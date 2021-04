Operação 'Impacto' prende sete pessoas na Zona Oeste de Manaus

Prisões ocorreram em bairros distintos | Foto: Reprodução

Manaus - A Operação "Impacto", deflagrada na manhã desta sexta-feira (9) pela Polícia Civil do Amazonas, resultou nas prisões de sete pessoas de alta periculosidade, em cumprimento a mandados de prisão, e em flagrante por crimes como homicídio qualificado, roubo majorado, tráfico de drogas, violação sexual mediante fraude e associação criminosa.

As prisões ocorreram em pontos distintos da zona oeste de Manaus durante a ação realizada pelas equipes das delegacias que compõem a 4ª Seccional Oeste.

Conforme o delegado Fernando Bezerra, titular da Delegacia Especializada em Capturas e Polinter (DECP) as equipes da Especializada cumpriram mandado de prisão em razão de sentença condenatória pelo crime de violação sexual mediante fraude em nome de José Barbosa dos Santos. Na ocasião, também foi preso Marcos Santos de Oliveira, por sentença condenatória pelo crime de latrocínio.

Ainda durante as diligências por aquela área da cidade, as equipes do 21° Distrito Integrado de Polícia (DIP) cumpriram mandado de prisão preventiva por roubo majorado e concurso de pessoas em nome de José Lucas da Silva Ribeiro. O crime ocorreu no dia 9 de janeiro deste ano, por volta das 20h, na rua Vicente Torres, bairro São Jorge, naquela mesma zona.

Houve também a prisão, em flagrante, por tráfico e associação criminosa, de Anderson Nascimento dos Anjos, Jefferson Nascimento dos Anjos e Patrick Nascimento dos Anjos.

Com eles os policiais encontraram 14 trouxinhas de substâncias entorpecentes petrificadas, 36 canudos tipo moringa com drogas e cerca de R$ 34 provenientes da venda do material ilícito. A prisão aconteceu por volta das 7h, na rua Cabo José Ayrton, bairro Compensa.

Em continuidade aos trabalhos, policiais civis do 5° DIP prenderam Sidney Santana Cunha, em cumprimento a mandado de prisão preventiva por homicídio qualificado. A ordem judicial foi expedida pela 2ª Vara do Tribunal do Júri. As equipes de investigação realizaram durante três dias consecutivos o monitoramento do infrator e conseguiram localizá-lo e efetuar a prisão.

“A operação foi extremamente exitosa, conseguimos prender sete indivíduos de alta periculosidade, envolvidos em diversos crimes nessa área da capital. Tiramos de circulação e do convívio social, agora eles devem responder na Justiça pelos crimes”, destacou o delegado Fernando Bezerra.

Procedimentos

Todos foram encaminhados à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde irão permanecer custodiados à disposição da Justiça.





