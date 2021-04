Jovem é preso por estuprar adolescente em viagem de barco no AM

Suspeito foi preso pela equipe da Base Arpão | Foto: Wilmar Santin

Coari - Um jovem de 18 anos foi preso na tarde desta sexta-feira (9) por policiais da base fluvial Arpão, após estuprar uma adolescente de 13 anos durante uma viagem de barco. O jovem foi identificado após a cadela policial Jade farejar uma pequena quantidade de drogas na jaqueta da vítima, usada pelo jovem.

A embarcação N.M Monteiro foi vistoriada pela base Arpão no rio Solimões, em Coari (a 363 quilômetros de Manaus), e vinha do município de Tabatinga com destino a Manaus.

De acordo com o major Wallason de Almeida, comandante da nona edição da operação fluvial da Base Arpão, a cadela policial Jade identificou na embarcação uma jaqueta azul que cotinha os entorpecentes.

“Ao averiguar a pessoa que era dona da jaqueta, foi identificado que estava com uma menor de 13 anos. Ela informou que o infrator havia ficado com a sua jaqueta na noite anterior, depois de ter mantido relações sexuais com ela”, informou.

O suspeito estava vendendo as substâncias entorpecentes dentro da embarcação. Os materiais foram encontrados em um cano embaixo da caixa d'água e em um buraco escondido na parede de um camarote, algo equivalente a 0,44 gramas de maconha.

Além das substâncias entorpecentes, os policiais também apreenderam R$ 211 em espécie. Os envolvidos e o material ilícito foram conduzidos ao cartório da Base Arpão para procedimentos.





*Com informações da assessoria

