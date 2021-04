Homem é executado com tiro na cabeça no Distrito Industrial II

De acordo com a 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), é provável que a execução tenha ocorrido no próprio local | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto, na manhã deste sábado (10), com um tiro na cabeça. O caso aconteceu na rua Gisele, bairro Distrito Industrial II, zona Leste de Manaus.

De acordo com a 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), é provável que a execução tenha ocorrido no próprio local onde o corpo foi encontrado. Isso porque o segurança de uma transportadora, localizada na mesma rua do homicídio, ouviu o barulho dos disparos, e em seguida, acionou a Polícia Militar.

Já no local, os agentes encontraram a vítima jogada de bruços no chão, em uma área de mata. Ainda não há informações sobre as motivações e a autoria do crime.

Os agentes encontraram a vítima jogada de bruços no chão, em uma área de mata | Foto: Reprodução

O corpo do rapaz foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), onde deverá passar por exame de necropsia. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deverá investigar o caso.

Leia Mais:

Jovem é preso por estuprar adolescente em viagem de barco no AM

Suspeito de tentar matar ex, advogado ameaça delegada em Manaus