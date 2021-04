Polícia prende homem flagrado vendendo bolinhos com maconha em Manaus

O doce ilegal, conhecido como “Space Gold”, era vendido entre R$30 a R$50 | Foto: Ayrton Senna Gazel

Manaus - Um homem identificado como Leandro Queiroz Mendonça, de 28 anos, foi preso por fabricar e vender bolinhos (brownie’s) com maconha. O rapaz foi detido no momento em que saia para realizar uma entrega, na tarde de sexta-feira (10), no bairro Compensa, zona Oeste de Manaus.

De acordo com as investigações que apuraram o caso, Leandro utilizava as redes sociais para comercializar os brownie’s alucinógenos. O doce ilegal, conhecido como “Space Gold”, era vendido entre R$30 a R$50.

" O suspeito produzia a massa do brownie, e durante o processo de mistura dos ingredientes, acrescentava maconha do tipo skunk " Paulo Mavignier, delegado da PC,

"Ele fabricava esses os bolinhos ao longo da semana, e nos sábados e domingos, realizava a entrega dos produtos, inclusive em festas clandestinas”, explicou o delegado Paulo Mavignier, responsável por investigar o caso.

Ainda segundo a polícia, no momento em que foi preso, os agentes encontraram mais de 100 brownie’s embalados na casa de Leandro, prontos para serem comercializados.

O rapaz foi autuado em flagrante por tráfico de drogas

Após os procedimentos na unidade policial, ele será conduzido à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde permanecerá à disposição da Justiça.

no momento em que foi preso, os agentes encontraram mais de 100 brownie’s embalados na casa de Leandro | Foto: Ayrton Senna Gazel

