Polícia encerra festa de swing clandestina com 30 pessoas na praia

A chegada dos agentes assustou os casais que aglomeravam | Foto: Divulgação

Uma equipe da Coordenadoria de Fiscalização de Estacionamento e Reboque (Cfer) fazia uma ronda na Praia da Reserva, no Rio de Janeiro, quando notaram diversos veículos estacionados de forma irregular no meio do nada, na última semana.

Ao se aproximarem do local, os agentes foram surpreendidos ao descobrirem que os donos dos carros estavam no meio da vegetação próxima a faixa de areia numa festa de swing clandestina. Cerca de 30 pessoas estavam no local.

A chegada dos agentes assustou os casais que aglomeravam. Muitas pessoas saíram correndo apenas com a roupa do corpo, deixando os carros no local.

Dez automóveis foram multados e três foram rebocados

Quem deixou o veículo para trás vai precisar resgatar o automóvel no depósito municipal, em São Cristóvão.

*Com informações da ISTOÉ

