Em Manaus, jovem é baleado no rosto após briga em bar

Já testemunhas relataram à polícia que o rapaz teria se envolvido em uma briga quando estava em um bar | Foto: Ayrton Senna Gazel

Manaus - Um jovem de 26 foi baleado no rosto, na madrugada deste sábado (10), no bairro Colônia Terra Nova, zona Norte de Manaus. Segundo a polícia, o relato da vítima sobre as circunstâncias do caso contrapõe a versão de testemunhas.

Em depoimento à equipe da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o jovem informou que havia sido baleado durante uma tentativa de roubo.

Já testemunhas relataram à polícia que o rapaz teria se envolvido em uma briga quando estava em um bar. Na ocasião, ele travou luta corporal com o suspeito, que ainda não foi identificado, e acabou baleado no rosto.

O jovem foi socorrido e levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Galiléia, mas teve de ser transferido ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na zona Leste de Manaus.

Ainda segundo as autoridades, o rapaz não tem passagem pela polícia. A autoria e a verdadeira versão dos fatos só deverão ser confirmadas após o andamento das investigações a ser realizadas pela Polícia Civil.

