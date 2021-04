Reféns acionam polícia trancados em banheiro de loja em Manaus

Policiais da Rocam e Força Tática em negociação para liberar reféns | Foto: Divulgação

Manaus - Clientes e colaboradores da loja de eletroeletrônicos, Novo Mundo, na Av. Francisco Queiroz, conjunto Manoa, bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus, viveram uma tarde de terror, neste sábado (10), após serem feitos de reféns por homens que invadiram o local, em tentativa de assalto, com arma de fogo.

Equipes da Ronda Ostensiva Candido Mariano (Rocam) e da Força Tática foram, imediatamente, acionadas e interditaram a via. Familiares das vítimas e, inclusive, dos criminosos estiveram na porta da loja, pedindo que eles desistissem do assalto

Ao todo, 40 policiais e um helicóptero foram acionados para o local. Após várias tentativas de negociação, os reféns foram liberados e a polícia descobre que a arma de fogo não tinha munição. Ninguém ficou ferido.

Cinco pessoas conseguiram se trancar no banheiro da loja, o que facilitou para que a polícia fosse acionada. Outros funcionários e clientes estiveram na mira dos bandidos, até que apenas um colaborador do estabelecimento ficou, diretamente, abordado pelos assaltantes.

Pedido de parente

Um dos acontecimentos que facilitou a entrega dos criminosos foi a presença da familiar de um deles, que foi conduzida até os bandidos, pedindo que liberassem os reféns e desistissem da ação.

Momentos de terror

Não somente os reféns viveram momentos de terror, mas clientes e colaboradores das lojas vizinhas, que fecharam as portas, com medo de disparos. Após a polícia prender os assaltantes, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) atendeu clientes e colaboradores, que passavam mal, dentro do estabelecimento.

