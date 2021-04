Dois policiais militares são presos por homicídio qualificado

Os policiais, que trabalhavam no 40° BPMI na época do crime, em julho de 2020, já haviam sido afastados | Foto: Divulgação

Dois policiais militares, de 27 e 31 anos, suspeitos de envolvimento no desaparecimento de um morador de Tapiraí (SP) foram presos em Sorocaba (SP).

De acordo com o boletim de ocorrência de captura de procurado, registrado no Plantão Norte da Polícia Civil, os dois se entregaram no 7° Batalhão da Polícia Militar do Interior (BPMI) de forma voluntária sob orientação de um advogado.

Os policiais, que trabalhavam no 40° BPMI na época do crime, em julho de 2020, já haviam sido afastados e a prisão ocorreu na tarde de sexta-feira (9).

As prisões têm relação com o desaparecimento de Afonso Domingo Silva, em Tapiraí (SP), no dia 4 de julho. Ainda segundo a polícia, apesar de várias diligências e buscas terem sido realizadas, até hoje o corpo dele não foi encontrado. Um terceiro suspeito de participar do crime segue foragido.

Em nota, a Polícia Militar informou que "cumpriu mandado de prisão preventiva em desfavor aos dois policiais militares encaminhando-os ao Presídio Militar Romão Gomes e instaurou um Inquérito Policial Militar que é instruído pela Corregedoria da Polícia Militar".

Porém, a corporação não informou a qual crime estão relacionadas as prisões.

*Com informações do G1

Leia Mais:

‘Ela teve um baque ao saber que estava grávida’, diz pai de Henry

Influencer é executado em loja de material de construção em Manaus