CIF fecha bares e festas clandestinas no fim de semana em Manaus

Mais de 100 pessoas estavam consumindo bebidas alcoólicas em um dos local | Foto: Divulgação

MANAUS - Entre a sexta-feira (9) e o sábado (10), os agentes da Central Integrada de Fiscalização (CIF) fecharam 15 estabelecimentos, entre bares e festas clandestinas, em Manaus, identificados descumprindo o decreto governamental com medidas para contenção da Covid-19. A maioria dos fechamentos ocorreu na Praça do Eldorado, onde há cerca de seis bares e havia muita aglomeração.

Na sexta feira (09/04), o bar Rabelo's, localizado no bairro Santo Antônio, zona oeste, foi fechado por aglomeração. Mais de 100 pessoas estavam consumindo bebidas alcoólicas no local. Fiscais da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) e Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor (Procon-AM) realizaram a autuação do bar.



Leia também: Detran-AM acaba com aglomeração na Praça do Caranguejo em Manaus



No bairro Compensa, mais um estabelecimento com música ao vivo e lotado de gente. O Bar do Rossi foi notificado pelos órgãos da Semmas e Procon. Os agentes esvaziaram o local e pediram para que os funcionários guardassem todas as mesas.

Já no sábado (10/04), através de denúncias realizadas pelo 190 e Ouvidoria Geral da Secretaria de Segurança, a CIF fechou os bares que se encontravam abertos na Praça do Caranguejo, Avenida Eldorado, Conjunto Eldorado, bairro Parque Dez, zona sul de Manaus.

Os agentes esvaziaram os estabelecimentos | Foto: Divulgação

O Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot), do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM), prestou apoio a ação e realizou uma blitz da Lei Seca na área. O Corpo de Bombeiros (CBMAM) e a Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus) realizaram as autuações.

Além dos bares, os estabelecimentos Confraria do Aranha e Choperia Um Bar e Restaurante, localizados nos bairros Praça 14 e Nossa Senhora da Graças, zonas sul e centro-sul, também foram autuados pelos fiscais.

Denúncias referentes a estabelecimentos comerciais ou festas clandestinas, que descumprem decreto governamental ou possuam outras irregularidades, podem ser feitas ao 190 ou ao 181, o disque-denúncia da SSP-AM.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Cafés regionais de Manaus e Iranduba são alvos de fiscalização



Visa Manaus autua dois supermercados e uma padaria por irregularidades

Supermercados são autuados por descumprimento a medidas contra Covid