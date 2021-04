Morador de rua é morto a facadas e pedrada no Centro de Manaus

A equipe do IIML realizou a remoção do cadáver | Foto: Divulgação

MANAUS - Um morador, de rua ainda não identificado, foi assassinado na madrugada desta segunda-feira (12), por volta das 3h30, na avenida Eduardo Ribeiro, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus. Conforme a polícia, a vítima foi perseguida atingida com facadas e depois atacada com uma pedrada na cabeça.

Na cena do crime foi encontrada uma pedra de mármore de cerca de 15 kg ao lado do corpo da vítima. Policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionado para atender uma ocorrência de homicídio durante a madrugada em via pública. A vítima estava de camisa na cor preta e bermuda jeans.

A equipe do Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do cadáver. A motivação do crime ainda permanece desconhecida. O caso deve ser investigado pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

