Homem é morto com 3 tiros enquanto soltava papagaio em Manaus

Corpo de Sérgio Everton removido pela equipe do Instituto Médico Legal | Foto: Divulgação

MANAUS - Durante uma brincadeira de papagaio, o que era para ser um momento de alegria, se tornou os últimos instantes da vida do auxiliar de serviços gerais Sérgio Everton Castilho Sangama, de 26 anos. Ele foi surpreendido por criminosos e morto com três tiros no início da noite de domingo (11), na rua 56 do conjunto Mutirão, no bairro Novo Aleixo, da Zona Norte de Manaus.

O crime aconteceu enquanto a vítima brincava de soltar papagaio. Testemunhas contaram na cena do crime que Sérgio tinha ligação com o tráfico de drogas e que a morte poderia ser um acerto de contas. Um amigo dele que estava no local, também acabou baleado.

Pichações com descrições de uma facção criminosa foram deixadas em muro | Foto: Divulgação

Sérgio foi atingido com três tiros na cabeça e o amigo dele foi baleado nas nádegas, mas acabou socorrido e encaminhado à uma unidade hospitalar.

Mensagens com descrições de uma facção criminosa foram deixadas em muros próximos a cena do crime.

O corpo de Sérgio Everton removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML). O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

