Bebê de 1 ano é morta com tiro na cabeça em ação criminosa no Amazonas

ITACOATIARA (AM) – A pequena Maria Clara Oliveira Magalhães, de apenas 1 ano, foi atingida com um tiro na cabeça e morreu na manhã do sábado (10), druante uma ação criminosa em Itacoatiara (distante 176 quilômetros de Manaus). O crime ocorreu na sexta-feira (9) e um dos suspeitos foi preso no domingo (11).

Segundo testemunhas, a mãe e o pai da bebê estavam na frente da casa onde moram quando dois homens em uma moto abordaram o casal. A dupla efetuou oito disparos contra o homem, Marinaldo Magalhães, que o atingiram de raspão no braço e atingiram Maria Clara com a bala que a matou. A mãe não foi atingida.

“Durante essa ação criminosa, um homem pilotava a motocicleta enquanto o outro disparou contra a família, fugindo em seguida”, informou o cabo Martins Gomes, do 2º Batalhão de Polícia Militar de Itacoatiara.

Logo após o crime, os homens escaparam sem serem identificados. A bebê deu entrada em um hospital em Itacoatiara e foi encaminhada para Manaus, onde passou por procedimentos médicos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Prisão

Na noite de sábado, um dos suspeitos de assassinar Maria Clara foi preso em flagrante. Francisco Hernandes Araújo Gomes Júnior, de 29 anos, confessou a participação na ação criminosa e entregou a arma utilizada.

Ele também levou a equipe até uma área de mata localizada no bairro do Iracy, onde a moto roubada que a dupla utilizou foi escondida. A motivação do crime ainda não foi revelada, mas o suspeito afirmou, em depoimento, que estava em uma "missão".

“Tomamos conhecimento sobre o caso e imediatamente iniciamos as diligências para identificar e prender os autores. Verificamos que, no momento da fuga, os infratores sofreram um acidente e abandonaram a moto utilizada na ação, que foi recuperada pela equipe policial, e foi constatado que ela teria sido roubada no mês de março”, detalhou o delegado Lázaro Mendes, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itacoatiara.

Conforme a autoridade policial, para dar continuidade à fuga, eles chegaram a roubar uma outra motocicleta de uma empresa de segurança.

“Após buscas realizadas, identificamos Francisco como um dos envolvidos no crime, bem como o autor dos disparos. Efetuamos a prisão dele em uma casa no bairro da Paz”, relatou ele.

Francisco irá responder pelos crimes de roubo majorado, receptação dolosa, homicídio tentado, homicídio doloso qualificado e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Conforme a delegacia, o suspeito já responde por outros crimes.

Após os procedimentos cabíveis na delegacia, o indivíduo será transferido para a Unidade Prisional do município.

“Vamos dar andamento às investigações para descobrirmos a identidade do outro indivíduo. Estamos trabalhando para efetuarmos a prisão dele e solucionar esse caso”, afirmou o delegado.

Revolta

A morte da bebê resultou em comoção e revolta no município de Itacoatiara. A população alega falta de segurança no interior do Amazonas. O pai da menina, ainda na noite do crime, realizou uma live e pediu por justiça.

"Eu peço ajuda da população que me ajude a identificar esses dois indivíduos. Eu peço que as autoridades façam o seu papel contra esses dois indivíduos que tentaram contra a minha filha. Façam Justiça pela minha filha, não por mim", disse o pai, na publicação.

