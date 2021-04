'Dieguinho' é morto com facadas no pescoço no bairro Monte Pascoal

Ele já tinha passagem na polícia por tráfico de drogas | Foto: Divulgação

MANAUS – Um homem foi encontrado morto em uma casa na manhã desta segunda-feira (12), na comunidade Monte Pascoal. Identificado como Marcos Diego Oliveira Dias, mais conhecido como “Dieguinho”, tinha 30 anos e teve o pescoço quase degolado a facadas. Ele já tinha passagem na polícia por tráfico de drogas.

O corpo amanheceu em uma casa na rua São Lourenço, no Bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus. A área é mais conhecida como comunidade Monte Pascoal. Ele foi morto a tiros e com facadas, com corte profundo no pescoço, sendo visto como uma tentativa de degola, teve uma das mãos cortada.

Ele recebeu informações de que homens estavam lhe procurando na área para lhe matar | Foto: Divulgação

Segundo o Delegado Daniel Leão, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Dieguinho não morava no local. De acordo com relatos de vizinhos, estava reunido com outras pessoas em uma banca de peixe, quando recebeu informações de que homens estavam lhe procurando na área para lhe matar. Assim, a vítima entrou na casa onde foi encontrado e morto.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para os devidos procedimentos e o crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS)





