Suspeito de assalto é executado por 'justiceiro' no Centro

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem ainda não identificado oficialmente foi executado na tarde desta segunda-feira (12), na rua Monteiro de Souza, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus.



Testemunhas contaram que a vítima é possivelmente um venezuelano que estava tentando cometer assaltos na área. A população percebeu quando ele tentou subtrair um aparelho celular; dentre eles havia um homem armado que atirou contra o suspeito.

O homem foi atingido com pelo menos um tiro na cabeça e não resistiu aos ferimentos. Policiais da 24° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência. As circunstâncias do caso ainda serão apuradas.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e o corpo da vítima foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML).





Leia Mais:





Homem é executado com tiros nas costas no Mundo Novo

Pedido de liberdade para ‘Loba do Tinder’ é negado pela Justiça do DF

'Dieguinho' é morto com facadas no pescoço no bairro Monte Pascoal