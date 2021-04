Corpo é encontrado boiando em igarapé no Educandos nesta segunda (12)

A vítima foi localizada boiando na água em meio a lixo e áreas de mata, nas proximidades da rua Lourenço da Silva Braga | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado em um igarapé no final da tarde desta segunda (12), no Educandos, Zona Sul de Manaus. A vítima foi localizada boiando na água, em meio a lixos, nas proximidades da rua Lourenço da Silva Braga.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado por volta das 17h10 para atender a ocorrência.

Em um vídeo é possível ver que o cadáver está em uma área de difícil acesso, sendo necessário o apoio dos bombeiros para fazer a retirada. O homem estava com sinais de perfurações nas costas e no pescoço.

| Autor:

A situação será investigada pela Delegacia de Homicídios e Sequestros (DEHS) e o corpo encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte da cidade.

Leia mais

Mulher é morta e tem corpo amarrado em hélice de barco no Amazonas

Suspeito de assalto é executado por 'justiceiro' no Centro