SSP-AM interdita bares e restaurantes da Praça do Eldorado

Fiscalizações serão intensificadas e ocorrerão diariamente para que o local permaneça fechado pelo tempo determinado no decreto | Foto: Bianca Ribeiro





Manaus - Equipes da Central Integrada de Fiscalização (CIF), coordenados pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) estiveram no final da tarde desta segunda-feira (12) na Praça do conjunto Eldorado, na Zona Centro-Sul de Manaus, para dar cumprimento ao decreto estadual que determina o fechamento dos estabelecimentos por 15 dias.

O titular da SSP-AM, coronel Louismar Boates, destacou que ao chegarem na localidade, as equipes se depararam com uma reunião entre empresários da localidades e integrantes da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Amazonas (Abrasel-AM).

"A Abrasel tem sido uma intermediária a favor da reabertura dos estabelecimentos e reconhece que o que aconteceu aqui foi um absurdo, considerando a saúde da população", afirmou Bonates

O presidente em exercício da Abrasel, Jean Fabrizio, informou que a revolta de alguns proprietários é que por conta de alguns empresários que não cumprirem o decreto, todos acabam pagando.

"O que nós queremos é que fechem aqueles locais que realmente não cumprem o decreto. Nós estamos acompanhando atentamente para que todos sejam orientados e possam retornar com segurança a fornecer seus serviços. Vamos fazer essa intermediação e apresentar um plano ao Governo do Estado", declarou Jean.

"Esses estabelecimentos estarão interditados por 15 dias e esperamos que não voltem a cometer os absurdos ocorridos aqui no final de semana. Tivemos mais de 2 mil denúncias de locais irregulares funcionando nestes últimos dois dias", destacou Bonates

Uma das proprietárias de um estabelecimento na localidade chegou a sugerir que cada empresário tenha uma quantidade determinada de mesas e encerre o atendimento após estas estiverem ocupadas.

"Que cada um tenha pelo menos 15 mesas na sua baía e atenda o que for possível. Sem esse espaço do lado externo, não vale nem a pena abrirmos", declarou a empresária.

As fiscalizações serão intensificadas e ocorrerão diariamente para que o local permaneça fechado pelo tempo determinado no decreto.





