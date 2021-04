Filho mata o próprio pai a facadas após discussão no Petrópolis

Suspeito foi inicialmente conduzido ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e acabou sendo levado à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) | Foto: Bianca Ribeiro e Suyanne Lima

Manaus - Uma discussão banal acabou terminando em tragédia na noite desta segunda-feira (12), no beco Raquel, no bairro Petrópolis, na Zona Sul de Manaus. João Marques da Silva, de 18 anos, acabou matando o próprio pai a facadas. A vítima foi identificada como José Maria Souza da Silva, de 38 anos, que é vendedor ambulante.



De acordo com o subtenente A. Muniz, a equipe foi acionada para atender a ocorrência que aconteceu após uma discussão por um corte de cabelo. Revoltado, o jovem desferiu facadas no peito do próprio pai.

A vítima foi socorrida pelo outro filho, um jovem de 20 anos e encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul de Manaus, onde acabou não resistiu aos ferimentos

"Meu irmão iria se alistar para o exército na semana que vem e estava questionando se seria necessário cortar o cabelo. Meu pai, com o jeito explosivo dele, acabou o ofendendo. Meu pai estava deitado na cama e instantes depois meu pai abriu a porta e deu as facadas. Ele não esperava receber as facadas, a discussão já tinha acabado, mas meu pai ainda resmungava", explicou o irmão da vítima de 20 anos.

O irmão acrescentou ainda que o pai sempre foi trabalhador e lutava para sustentar a família como vendedor ambulante. Ele disse que ocorriam discussões, mas nunca neste ponto.



"Eu perdoo meu irmão, mas ele vai ter que pagar na lei dos homens", destacou o jovem. Assim que entrou na delegacia, o suspeito chorou e pediu perdão ao irmão.

O corpo da vítima será removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML).

O suspeito foi inicialmente conduzido ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e acabou sendo levado à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que investigará o caso.





