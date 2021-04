‘Era muito fechado’, diz vizinha sobre jovem que matou pai em Manaus

Casa da família e local do crime | Foto: Suyanne Lima / Divulgação

MANAUS – Ainda surpreendidos com o crime ocorrido na comunidade, vizinhos do vendedor ambulante José Maria Souza da Silva, de 38 anos, assassinado pelo próprio filho João Marques da Silva, de 18 anos, conversaram com o portal EM TEMPO momentos antes do velório da vítima. A cerimônia acontece, na manhã desta terça-feira (13), em uma associação de moradores, localizada na travessa Rio Madeira, do bairro Petrópolis, na Zona Sul de Manaus.

"Os filhos de José Maria não tinham envolvimento com tráfico de drogas ou com a criminalidade. O rapaz que cometeu o crime quase nem falava. A própria mãe dizia que ele era muito fechado. As vezes ele saia para comprar pão ou algo, mas sempre andava de cabeça baixa", contou uma vizinha da família, que mora beco Raquel, local do crime, mora há mais de 30 anos.

A mulher, que falou com a reportagem sob condição de anonimato, ressaltou que a vítima trabalhava arduamente para sustentar a esposa e os dois filhos. E que, até então, os dois filhos de José Maria tinham comportamento exemplares.

"Os filhos do José Maria só saiam de casa para escola. Vi esses dois meninos nascerem, o filho mais velho está trabalhando. O pai vendia lanches e salgados no Centro de Manaus. Foi surpreendente receber essa notícia, jamais imaginávamos que isso iria acontecer”, contou a vizinha.

A vizinha ainda lembrou o momento de desespero da família após a vítima ter sido atacada a facadas pelo próprio filho. “Quando tudo aconteceu a esposa do José gritou e corremos para pedir socorro dos vizinhos na rua principal. Carregaram ele e o colocaram na carroceria de um carro, onde seguiram ao hospital", disse a vizinha da família.



Psicologicamente abalados, os familiares de José Maria preferiram não falar com a imprensa durante o velório do vendedor ambulante.

Momentos após a prisão de João Marques, ainda na noite de segunda-feira (12), o filho mais velho da vítima, um jovem de 20 anos, conversou com a reportagem e deu detalhes da discussão banal. Veja aqui .

Audiência de Custódia

O filho foi preso em flagrante e passará por audiência de custódia na tarde desta terça-feira (13), na Central de Recebimento e Triagem (CRT). O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

