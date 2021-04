PM ajuda criança que corria risco de ter dedo amputado em Manaus

O caso aconteceu no bairro Petrópolis | Foto: Reprodução/Internet

MANAUS - Uma criança de 10 anos estava com um anel de bijuteria preso no dedo e apresentava risco de amputá-lo por conta da necrose. Os policiais militares da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) auxiliaram no transporte para atendimento da criança. O caso aconteceu na madrugada desta terça-feira (13), no bairro Coroado, zona Leste de Manaus.

Segundo a Polícia Militar, os agentes realizavam patrulhamento no bairro quando foram abordados por uma mulher de 47 anos, visivelmente preocupada com o estado da criança, que solicitou ajuda para transportar a sobrinha, para atendimento em uma unidade do Corpo de Bombeiros Militar (CBMAM), e retirar um anel bijuteria presa do dedo.

Após autorização dos superiores, os policiais levaram a criança, pois a responsável não contava com recursos para o transporte de urgência. A criança foi atendida no Comando Geral do CBAM, no bairro Petrópolis, zona Sul da capital. O procedimento foi concluído com sucesso e a menina passa bem.

*Com informações da assessoria.

