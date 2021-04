'Senhor me ajude', grita mulher após irmão ser morto no Coroado; veja

Charles foi atingido por dois tiros | Foto: Divulgação

MANAUS - Um homem identificado como Charles Diniz Freitas, de 30 anos, foi executado na noite de segunda-feira (12), enquanto estava em um espaço de lazer situado na rua Ouro Preto, do bairro Coroado, na Zona Leste de Manaus. Ele ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo o delegado Daniel Vezani, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), testemunhas contaram que dois homens chegaram a pé e atiraram contra a vítima. Charles foi atingido por dois tiros, Endo uma na cabeça e um nas costas.

Após o crime, os suspeitos fugiram e a vítima ficou agonizando em via pública. Vídeos do momento repercutiram em redes sociais.

"Pelo amor de Deus, senhor me ajude", gritou a irmã de Charles no momento em que ele agonizava.

Charles ainda chegou a ser levado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus, mas não resistiu aos ferimentos.



Moradores da área citaram um possível envolvimento de Charles com o tráfico de drogas, no entanto, a informação ainda será investigada. O corpo do homem foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e o caso será conduzido pela equipe da DEHS.

