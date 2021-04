Médico é preso por suspeita de estupro de adolescente no AM

O caso foi apresentado na 44ª DIP | Foto: Divulgação

São Sebastião do Uatumã - Acusado de estuprar um paciente de 16 anos, o médico cirurgião A. T. C. C, de 60 anos, acabou preso em flagrante na segunda-feira (12), no município de São Sebastião do Uatumã (distante 247 quilômetros de Manaus). O caso ocorreu naquele mesmo dia, por volta das 13h46. A prisão foi efetuada por policiais civis que atuam no município.

A escrivã de Polícia Maria Girlane Vasconcelos, gestora da 44ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), informou que o adolescente de 16 anos relatou em depoimento que foi até um hospital da cidade em busca de atendimento médico após sentir dores no estômago. Ele foi atendido pelo médico, que receitou medicamentos e disse ao adolescente que os remédios estavam no quarto do hotel onde ele estava hospedado.

No local, o médico cirurgião acabou abusando sexualmente do adolescente. Após o crime, o jovem foi até a delegacia denunciar o caso. Policiais civis prenderam o suspeito e os exames periciais requisitados pela autoridade policial confirmaram o estupro.

O suspeito foi autuado em flagrante pelo crime e permanece na carceragem da unidade policial à disposição da Justiça.

A vítima vai receber atendimento psicológico e está sendo acompanhada por assistentes sociais e conselheiros tutelares.

