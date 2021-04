Jovem que matou pai tem prisão preventiva decretada pela Justiça do AM

O Inquérito Policial deve ser concluído e remetido ao Poder Judiciário | Foto: Divulgação

MANAUS - João Marques da Silva, de 18 anos, que confessou ter assassinado o próprio pai a facadas, o vendedor ambulante José Maria Souza da Silva, de 39 anos, teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva durante Audiência de Custódia ocorrida na terça-feira (13).

O suspeito foi preso na noite da última segunda-feira (12), após cometer o crime na casa onde morava com a família no beco Raquel de Souza, no bairro Petrópolis, na Zona Sul de Manaus.

Conforme o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM), a juíza plantonista da custódia em acordo com o parecer favorável do Ministério Público do Amazonas (MP-AM), homologou a conversão da prisão.

O titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Charles Araújo, informou que o adolescente confessou que o crime aconteceu após uma discussão motivada por um corte de cabelo. A maneira rígida do pai de educar o jovem foi o que causou a revolta no suspeito que acabou perfurando o peito do pai com golpes de arma branca.

"O pai era rígido e já havia tido outros desentendimentos com o filho. O que o incomodava eram as más companhias que o filho poderia estar andando. Não há relato algum sobre algum envolvimento do jovem com coisa ilícitas, mas essa discussão banal acabou terminando em tragédia", explicou o delegado.

João é réu primário e não tinha nenhuma passagem pela polícia. Ele deu entrada ainda na terça-feira no sistema prisional e se encontra na Central de Recebimento e Triagem (CRT). Após os procedimentos, ele será encaminhado para o CDPM 1, localizado no quilômetro 8 da rodovia federal BR-174.



O Inquérito Policial (IP) deve ser concluído e remetido ao Poder Judiciário.

