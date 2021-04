‘Baixinho’ é procurado por suspeita de matar idoso a golpes de enxada

A vítima chegou a ser socorrida por populares e levada ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Galileia, zona Norte, mas não resistiu aos ferimentos e morreu | Foto: Divulgação

Manaus - Suspeito de ter matado um idoso a sangue frio com golpes de enxada na cabeça no último dia 4 de abril, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), está a procura de Anderson Batista de Oliveira, de 31 anos, conhecido como “Baixinho”.

Antônio dos Santos Sabino da Silva, que tinha 65 anos, foi morto com um golpe de enxada na cabeça. O crime ocorreu na rua Jerimum, bairro Colônia Terra Nova, zona Norte de Manaus. De acordo com o delegado Charles Araújo, titular da Especializada, o crime ocorreu durante uma briga de vizinhos.

A vítima chegou a ser socorrida por populares e levada ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Galileia, zona Norte, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

“Após tomarmos conhecimento do caso, iniciamos as investigações e chegamos a identidade de Anderson. Solicitamos a colaboração de todos na divulgação da imagem do indivíduo para que o caso seja elucidado”

Os vizinhos informaram que ele morava sozinho na capital amazonense, que era natural do Maranhão e contara também que o motivo da morte seria a discussão por uma parte de um terreno onde morava.



Quem tiver informações acerca da localização de Anderson, pode entrar em contato pelo número (92) 98421-5336, o disque-denúncia da DEHS, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

A polícia assegura o sigilo da identidade dos informantes.

*Com informações da assessoria ao Em Tempo

